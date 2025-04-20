Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Hiperaktif tanısıyla yönlendirildiği tekvandoda madalya kovalıyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da hiperaktif olduğu gerekçesiyle küçük yaşta yönlendirildiği tekvandoda Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarı elde eden 16 yaşındaki Yusuf Efe Mızrak, madalya koleksiyonunu genişletmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hiperaktif tanısıyla yönlendirildiği tekvandoda madalya kovalıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da hiperaktif olduğu gerekçesiyle küçük yaşta yönlendirildiği tekvandoda Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarı elde eden 16 yaşındaki Yusuf Efe Mızrak, madalya koleksiyonunu genişletmek istiyor.

        Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Yusuf Efe’ye, hareketli yapısı nedeniyle ilkokul 3. sınıfta ailesi tarafından doktora götürüldü. Hiperaktivite tanısı konulan Yusuf Efe, doktorun spora yönlendirmesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tekvando kursuna yazıldı.

        Milli takım antrenörü Derviş Erdoğan ile çalışmalara başlayan ve zamanla kendini geliştiren Yusuf Efe, ortaokul yıllarında katıldığı müsabakalarda madalya kazanmaya başladı.

        Bursa'da 2023'te düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ile aynı yıl Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda birinci olan Yusuf Efe, bu başarısını 15-19 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası ile Antalya'da 8-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda tekrarladı.

        Milli formayı giymeye hak kazanan ve son olarak 10-13 Nisan tarihlerinde Estonya'da gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Yusuf Efe, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

        Yusuf Efe, kasım ayında İsveç'te düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonasına madalya parolasıyla hazırlanıyor.

        Yusuf Efe Mızrak, AA muhabirine, severek yaptığı tekvandoda 7. sınıfta madalya almaya başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.

        Yusuf Efe, geçen sene yaşadığı sakatlıktan bahsederek, "Bacağımda iç kanama oldu. O durum az daha beni depresyona sokuyordu. Antrenman yapamama korkusu, tekvando yapamama korkusu... Allah'a şükür geçti. Ondan sonra daha fazla çalıştım. Girdiğim iki yarışmada şampiyon oldum. Son olarak Estonya'da Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda da birinci oldum." diye konuştu.

        Uluslararası arenada yeni başarılara imza atmak için sıkı çalıştığını vurgulayan Yusuf Efe, "En büyük hedefim olimpiyat. Seneye uluslararası maçlara daha fazla katılıp puan toplama başlayacağım." dedi.

        - Milli takım antrenörü Derviş Erdoğan: "Çalışmalarımızı yoğun tempoda sürdürüyoruz"

        Milli takım antrenörü Derviş Erdoğan da Yusuf Efe ile yaklaşık 8 yıldır çalıştıklarını söyledi.

        Erdoğan, antrenmanları hiç aksatmadıklarını, düzenli ve disiplinli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

        Yusuf Efe'nin 2023'te Bosna Hersek'te düzenlenen dünya şampiyonasında istediği sonucu alamadığını aktaran Erdoğan, bu organizasyonun ardından milli sporcunun üzerine koyarak ilerlediğini ve katıldığı şampiyonalarda başarıya ulaştığını anlattı.

        Erdoğan, Yusuf Efe'nin İsveç'te yapılacak Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek, "Aynı zamanda Ümitler Avrupa Şampiyonasına direkt kota aldı. Avrupa Gençlik Oyunları'nda da sıkletinde seçme olmazsa orada da ülkemizi temsil edecek." dedi.

        Haftanın 6 günü çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, Yusuf Efe'nin başarılarına yenilerini ekleyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        Sektörün profesyonelleri Bolu'da oyuncu adaylarıyla buluştu
        Sektörün profesyonelleri Bolu'da oyuncu adaylarıyla buluştu
        Bolu'da yangınlarda zarar gören alanlar 5 milyon 350 ağaçla yeşillendirilec...
        Bolu'da yangınlarda zarar gören alanlar 5 milyon 350 ağaçla yeşillendirilec...
        Takla atan otomobilde yangın çıktı: 1 yaralı
        Takla atan otomobilde yangın çıktı: 1 yaralı
        Bolu'da takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Bolu'da takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Boks Milli Takımı'na World Boxing eğitimi
        Boks Milli Takımı'na World Boxing eğitimi