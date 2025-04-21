Bolu'da asayiş

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 37 bin 532 araç ve sürücü denetlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, 14-20 Nisan tarihlerinde yapılan 1553 uygulamada, 37 bin 532 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde, 20 bin 39 hız ihlali yapan araç ve sürücüye, 240 periyodik muayenesi yapılmamış araca, 375 emniyet kemeri kullanmayan, 64 sürücü belgesiz araç kullanan ve 41 zorunlu mali sigortası bulunmayan araca toplam 10 milyon 239 bin 186 lira para cezası uygulanırken, 180 araç trafikten men edildi.