Bolu'da yayla evinde yaşayan çifti bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan çift, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, İsmail G. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış, Zeliha G. taburcu edilmişti.

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