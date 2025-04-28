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        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:34
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        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

        Kara yolunun Dağkent, Yurukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.

        Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yavaş seyretti.

        Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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