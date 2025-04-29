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        TÜBİTAK'tan NÜRDAM'a uluslararası araştırmacı desteği

        TÜBİTAK'ın 2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (NÜRDAM) destek sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:59
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        TÜBİTAK'tan NÜRDAM'a uluslararası araştırmacı desteği
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        TÜBİTAK'ın 2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (NÜRDAM) destek sağlandı.

        Program kapsamında, Dr. Yasser Shokr'un yürütücülüğünü üstlendiği "İki Boyutlu Manyetik Spin Filtreleri ile Enerji Verimliliğini Artırmak: Yüksek Performanslı Kuantum Teknolojileri İçin Düşük Güçlü Elektroniği Geliştirmek​​​​​​​" başlıklı proje destek almaya hak kazandı.

        Spintronik temelli teknolojiler aracılığıyla elektronik sistemlerin enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen proje, NÜRDAM bünyesinde 3 yıl süresince yürütülecek ve toplam 16 milyon lira bütçeye sahip olacak.

        Elektronların sadece yük değil, spin özelliklerinin de kullanıldığı bu yaklaşımla düşük enerji tüketimiyle yüksek işlem kapasitesine sahip elektronik cihazların geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Ayrıca proje süresince Dr. Yasser Shokr ve Doç. Dr. Mustafa Erkovan öncülüğünde üniversite bünyesinde kurulacak spintronik araştırma grubu, üniversitede spintronik alanında sürdürülebilir araştırma ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacak.

        Projeyle NÜRDAM'ın mevcut altyapısı da etkin biçimde kullanılacak ve merkeze yeni sistemler kazandırılarak ileri düzey araştırmalara olanak tanınacak.

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