TÜBİTAK'tan NÜRDAM'a uluslararası araştırmacı desteği

Projeyle NÜRDAM'ın mevcut altyapısı da etkin biçimde kullanılacak ve merkeze yeni sistemler kazandırılarak ileri düzey araştırmalara olanak tanınacak.

Ayrıca proje süresince Dr. Yasser Shokr ve Doç. Dr. Mustafa Erkovan öncülüğünde üniversite bünyesinde kurulacak spintronik araştırma grubu, üniversitede spintronik alanında sürdürülebilir araştırma ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Elektronların sadece yük değil, spin özelliklerinin de kullanıldığı bu yaklaşımla düşük enerji tüketimiyle yüksek işlem kapasitesine sahip elektronik cihazların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Spintronik temelli teknolojiler aracılığıyla elektronik sistemlerin enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen proje, NÜRDAM bünyesinde 3 yıl süresince yürütülecek ve toplam 16 milyon lira bütçeye sahip olacak.

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