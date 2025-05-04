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        Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:07
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki park, bahar aylarının gelmesiyle ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

        Günübirlik yerli ve yabancı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelelerde fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında açan sarı ve beyaz papatyalar arasında vakit geçirdi.

        Bazı tatilciler, park alanlarında yer bulamadıkları için araçlarını Bolu-Seben kara yolunun kenarına bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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