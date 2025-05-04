Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

Bazı tatilciler, park alanlarında yer bulamadıkları için araçlarını Bolu-Seben kara yolunun kenarına bıraktı.

Günübirlik yerli ve yabancı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelelerde fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında açan sarı ve beyaz papatyalar arasında vakit geçirdi.

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