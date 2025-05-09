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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, Bolu'da çiftçilerle bir araya geldi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bolu'da çiftçilerle bir araya geldi, zirai dondan etkilenen kiraz bahçesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:28
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, Bolu'da çiftçilerle bir araya geldi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bolu'da çiftçilerle bir araya geldi, zirai dondan etkilenen kiraz bahçesinde incelemede bulundu.

        Bolu Ziraat Odasını ziyaret eden Bayraktar, kentteki ziraat odaları temsilcileriyle toplantı yaptı.

        Daha sonra Örencik köyünde zirai dondan etkilenen kiraz bahçesinde incelemede bulunan Bayraktar, çiftçilerden bilgi aldı.

        Bayraktar, gazetecilere, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin tarım sektörünü ve üretimi etkilediğini söyledi.

        Zirai dondan Türkiye genelinde birçok ürünün zarar gördüğünü dile getiren Bayraktar, "Buradaki ürünleri kurtaramamamızın sebebi, afetin şiddeti. Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Afetin hem boyutunu hem üretime verdiği zararı dikkate aldığımızda bazı ürünlerimizde belli ki üretim yeterli olmayacak. Bunların başında fındık, bazı meyveler sebzeler geliyor." diye konuştu.

        Bayraktar, Bolu özelinde Seben, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde yüzde 100'lere varan zarar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

        "Ne yapmamız lazım? Üretimde kalmaya çalışan, üretim yapan ve zaman zaman da kırsalda, tarlada tutmakta zorlandığımız çiftçilerimiz afet zamanında, sıkıntılı zamanlarda örgütleri yanında görmek istiyor. Ben de geçen hafta gezdiğim vilayetlerle alakalı üreticilerimizin sıkıntılarını, afet bölgesinde yaptığım tespitleri, inceleme sonuçlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Maliye Bakanı'mız ile ve Çalışma Bakanı'mız ile paylaştım. Sahanın durumunu anlattım, çiftçilerimizin de taleplerini kendilerine ilettim."

        Çiftçilerin zararlarının karşılanmasını istediğini ifade eden Bayraktar, "Bakanlığımız çalışma yaptı, maliyetlerle alakalı hesaplama yapacaklar. Maliyetlerin zarar oranına göre çiftçilerimize yardımcı olacaklar. Bu fevkalade önemli. Bunu önemsiyoruz ama bunu yeterli görmüyoruz. Çiftlerimiz bu sene ürettikleri ürünlerden para kazanamayacak, bu net görünüyor. Çiftçimiz diyor ki 'Bahçede kalmamız lazım, bu ürünlere daha fazla bakım yapmamız lazım.' Gerçekten zarar gören bahçe de daha fazla bakım istiyor, daha fazla masraf istiyor. En başta gübre olmak üzere daha fazla bakım yapmazsak bu bahçeleri toparlayamayız çünkü bazı yerlerde dallar yandı. Bazı yerlerde gövdeler zarar gördü. Bu ne demektir? Önümüzdeki yıllarda da bazı bahçelerde meyve tutumu olmayacak demektir. İyi bakım yapamazsak önümüzdeki birkaç yılda bu bahçelerde ürün alamayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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