Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianamede

EMRE AYVAZ - Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 kişi hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, yangın tatbikatı konusunda çelişkili ifadeler yer aldı.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Bolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, otelde acil bir durumun haber verilmesi için otomatik ve canlı ses mesajları yayınlanarak binadaki kişilerin durumdan haberdar edilmesini sağlayacak acil durum anons sisteminin bulunmadığı belirtildi.

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin gerektiği şekilde çalışmadığı, otel personeline yangın ve acil durum eğitimi verilmediği, yangın tatbikatı yaptırılmadığı ifade edilen iddianamede, yangın anında gereken müdahalelerin yapılamadığı ve otelde konaklayanların gerektiği gibi uyarılamadığı anlatıldı.

İddianamede, otelin kaçış merdiveninin, merdiven ve tahliye kapılarının gereken özellikleri taşımaması, yağmurlama sisteminin bulunmaması, yangında ortaya çıkan gazların merdiven ve asansörü baca olarak kullanıp üst katlara hızla ulaşması, merdivenlerde doğal veya mekanik yolla duman tahliyesini sağlayan bir sistem bulunmaması, merdivenlerde acil durum aydınlatma düzeneğinin olmaması, yangın kaçış levhaları ve kaçış yönlendirmelerinin bulunmaması, otelde kalanlara alternatif çıkış imkanının sağlanmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla yangından haberi olan müşterilerin tahliyelerinin güvenli, hızlı ve gerektiği gibi yapılamadığı ifade edildi.

Yasal mevzuat kapsamında sorumluluğun, bina sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri Halit Ergül, eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile fiili yasal yöneticiler Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, şirketi temsile yetkili Kadir Özdemir ve onun talimatıyla hareket eden Cemal Özer ile Mehmet Salun'da olduğuna değinilen iddianamede, şüphelilerin dahil olduğu yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik altyapıyı oluşturmadıklarına dikkat çekildi. Şüphelilerin, otelde 2022'den sonra iş güvenliği uzmanı görevlendirmediği, asansörleri mevzuata uygun hale getirmediği, yangının hızla büyümesine neden olan LPG'yi bina içi tesisatı projesiz ve onaysız şekilde kullandığı, tüm bu eksikliklere rağmen otelde 2024-2025 sezonunda açılışı yaparak müşteri kabul ettikleri belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "16 Aralık 2024'te Bolu Belediyesi İtfaiye görevlileri tarafından yangın güvenliği yönünden eksikliklerin tespit edilmesine ve bu eksikleri bilmelerine rağmen önlem almadıkları, bu eksiklikleri yerine getirmedikleri gibi bu tarihteki denetimin iptali için şüpheli Emir Aras'ın talimatıyla Kadir Özdemir'in başvurusuyla denetimin iptal edildiği anlaşılmıştır. Denetimin iptali için şüpheli Ahmet Demir'in şüpheli Sedat Gülener ile irtibata geçtiği ve iptal yönünde görüşme yaptığı, bu şekilde İtfaiye Müdürlüğüne başvurarak eksikliklerin tespit edildiği denetimin iptalini sağladıkları, şüpheliler Cemal Özer ile Mehmet Salun'un şüpheli Kadir Özdemir ile hareket ettikleri, bu şekilde şüpheliler eksikliklerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması yoluna gitmeden otelin işletilmesine devam ettikleri anlaşılmıştır."

- Diğer otelle ortak çalışan personel "tatbikata katılmış" sayılmış İddianamede ifadesi yer alan otelin kahvaltı elemanı Fidan Kurç, yangınla ilgili iş güvenliği eğitimi verilmediğini, çalıştığı süre içerisinde tatbikat yapılmadığını, yangında alarm sesi duymadığını ve yangın merdivenini görmediğini belirtti. Otelde 4 sezondur ekmekçi olarak çalışan Mehmet Gündüz de yangın tüpü aradığını ancak bulamadığını, merdivenlerden aşağıya koştuğunu ve insanları uyardığını, katlarda yangın butonu ve yangın tüpü görmediğini, olay anında alarm sesi duymadığını, kendisinin çalıştığı süre içerisinde yangın tatbikatı yapılmadığını anlattı. Otelin mutfak bölümünde çalışan Abdullah Bayır da otelde yangın eğitimi verilmediğini, yangın tatbikatı da yapılmadığını, yangın tüpü, alarm sistemi veya yangın hortumu görmediğini, varsa da dikkatini çekmediğini kaydetti. Otel çalışanları Samet Taşdöven, Hakan Murat Yuca, Ahmet Yavuz, Celal Kozan, Nevzat Aydın, Ergin Aydoğan, Tanju Aydın, Hüseyin Biçer, Eren Yıldırım, Burak Sınmaz, Tahsin Öztürk, Mehmet Ayhan ve Mehmet Kuran da ifadelerinde yangın tüplerinin yetersiz olduğunu, yangın alarmlarının çalışmadığını, yangın hortumu ve yağmurlama sisteminin bulunmadığını, acil durum müdahale ekibinin olmadığını, kendilerine herhangi bir şekilde yangın yönünden eğitim verilmediğini ve tatbikat yapılmadığını belirtti.

Otelin müdürü Zeki Yılmaz da savunmasında otelde hatırladığı kadarıyla yangın tatbikatı yapılmadığını, Gazelle Otel'de (Halit Ergül'ün sahibi olduğu diğer otel) yapılan tatbikatta ortak çalışan personelin tatbikata katılmış sayıldığını aktararak, oteldeki 7-8 kişilik birim şefleri ve şef yardımcılarının yangın ve deprem gibi afetler sırasında görevlerinin bulunduğunu anlattı. Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir de otelin ayrı bir iş güvenliği uzmanı olmadığını ve sezonluk çalışılması nedeniyle iş güvenliği uzmanına gerek görülmediğini belirterek, 2024-2025 sezonu yangın eğitimi verilmediğini ve yangın tatbikatı yapılmadığını kaydetti. Çalışanlardan Faysal Yaver de olay anında yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veya su fıskiyesi çalışmadığını, otelde herhangi bir yangın tatbikatı yapıldığını bilmediğini ifade etti. Enver Öztürk ise otelde son 3 sezondur çalıştığını, bir önceki sezonda toplantı salonunda yangına ilişkin bazı konuların anlatıldığını ancak eğitim verilmediğini ve tatbikat yapılmadığını, otelin eylem planının olmadığını, olay sırasında insan sesine uyandığını, kaldığı katta bildiği kadarıyla yangın tüpü bulunmadığını, herhangi bir alarm sesi de duymadığını, olay öncesinde bir sefer denetim yapılacağını duyduğunu ancak yapılıp yapılmadığını bilmediğini anlattı.

Otelin sahibi Halit Ergül ise yangın çıktığını otelde kalan eşinden öğrendiğini belirterek, "Otelde yangın merdivenleri var. Daha önce elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur. Otelde iki senede bir yangın tatbikatı yapılıyor. Bu tatbikatlar sezon açılışından önce gerçekleşiyor ve tüm personel katılıyor." iddiasında bulundu. - Ceza istemleri İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın olaydan "olası kast ile sorumlu oldukları" belirtiliyor. Bu 13 kişi hakkında, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.