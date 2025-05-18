Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor, 33 yıllık Süper Lig özlemini bitirmek istiyor

        Geosis Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, artık Süper Lig hasretine son vermek istediklerini, başarılarının tesadüf değil alın terinin ve inancın sonucu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor, 33 yıllık Süper Lig özlemini bitirmek istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geosis Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, artık Süper Lig hasretine son vermek istediklerini, başarılarının tesadüf değil alın terinin ve inancın sonucu olduğunu söyledi.

        Abak, AA muhabirine, Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda Teksüt Bandırmaspor ile yarın saat 20.00'da oynayacakları karşılaşmanın, Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki yetersizlikten kapatılması nedeniyle Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacağını anımsattı.

        Zorlu geçen sezonun ardından play-off potasına giren ekibin arkasında büyük emek ve inanç olduğunu dile getiren Abak, "Belki modern stadyumumuz yok ama Bolu'nun yüreği büyük. Birlik ve beraberlik ruhumuz her şeyin önüne geçti." dedi.

        Savaş Abak, sezon boyunca pek çok zorlukla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu yola çıkarken kimse play-off'a kalacağımızı düşünmüyordu ama biz yönetim, teknik heyet, oyuncular ve en önemlisi Bolu halkı olarak kenetlendik. Bu başarı tesadüf değil, alın terinin ve inancın bir sonucu." diye konuştu.

        Boluspor'un 33 yıllık Süper Lig hasretinin artık sona ermesini istediklerini, bu hedefe de sadece sportif başarıyla değil, şehir olarak inanç ve destekle ulaşabileceklerini belirten başkan Abak, "Süper Lig'e dönmenin zamanı geldi. Artık Bolu'nun bu özlemi bitmeli. Bu yolda tüm Boluluların, taraftarlarımızın, yerel yönetimlerin ve iş insanlarımızın desteğini bekliyoruz. Hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianam...
        Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianam...
        78 kişinin öldüğü yangın faciasının iddianamesinde ihmaller bir bir sıralar...
        78 kişinin öldüğü yangın faciasının iddianamesinde ihmaller bir bir sıralar...
        Grand Kartal Otel yangınına ilişkin şüphelilerin ifadeleri iddianamede yer...
        Grand Kartal Otel yangınına ilişkin şüphelilerin ifadeleri iddianamede yer...
        Boluspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Boluspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Grand Kartal Otel yangını iddianamesinde 13 şüpheliye 1998'er yıla kadar ha...
        Grand Kartal Otel yangını iddianamesinde 13 şüpheliye 1998'er yıla kadar ha...
        Grand Kartal Otel yangınına ilişkin şüphelilerin ifadeleri iddianamede yer...
        Grand Kartal Otel yangınına ilişkin şüphelilerin ifadeleri iddianamede yer...