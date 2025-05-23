Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımın aksamasına yol açtı

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik akışı, konteyner ile kaza yapan araçların çekici ve vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Tırdan yola düşen konteynere çarpmamak için fren yapan Eynur Y'nin kullandığı 99 JG 902 plakalı tıra ise Kemal D. kontrolündeki 80 FV 540 plakalı tır çarptı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Mehmet K. idaresindeki 51 ACR 259 plakalı konteyner yüklü tır, arıza yaptığı için yol kenarında yardım ekiplerinin gelmesini bekleyen David P. yönetimindeki BM 928 MB plakalı tıra sürttü.

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