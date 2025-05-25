Bakan Uraloğlu, "Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programına katıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Akşemseddin Hazretleri, sadece yaşadığı döneme değil, bugüne ve yarınlara da ışık tutan önemli bir miras bırakmıştır. Bizler, onun emanetine sahip çıkarak, ilimle, irfanla, ahlakla yoğrulmuş millet olarak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programı için Göynük'e gelen Uraloğlu, mehteran eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı.

Uraloğlu ve beraberindekiler, yürüyüş sırasında Akşemseddin ve Ömer Sıkkin Hazretleri türbelerinin önünde dua etti.

Belediye önünde sona eren yürüyüşün ardından program alanına geçen Uraloğlu, İstanbul'un manevi fatihi, büyük alim, veli ve hekim Akşemseddin Hazretleri'ni anmak için bir arada bulunduklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Akşemseddin Hazretleri'nin sadece bir alim, sadece bir hekim ya da sadece bir veli olmadığını vurgulayarak, "O, ilmi, irfanı ve ahlakıyla asırlık çınar gibi kök salmış, dallarıyla gökyüzüne uzanan adeta bir rehberdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın, 'O benim hocamdır, şehrin manevi fatihidir' diyerek işaret ettiği bu büyük zat, İstanbul'un fethinde sadece kılıcın değil, kalbin ve ruhun zaferine de öncülük etmiştir. Onun duaları, fetih ordusunun manevi kalkanı; nasihatleri, genç padişahın yol gösterici ışığı olmuştur." diye konuştu.

Akşemseddin Hazretleri'nin, Şam'da başlayıp Anadolu'ya uzanan hayat yolculuğunda, ilmin ve tasavvufun inceliklerini bir araya getirmiş mutena kişiliklerden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti: "Hacı Bayram Veli'nin dizinin dibinde gönül terbiyesini tamamlamış, Göynük'te ise bu topraklara manevi miras bırakmıştır. O, tıp ilminde mikrobu ilk tanımlayan bilim insanı olmuştur. Ayasofya'da ilk hutbeyi okuyan hatip olmuştur. Eyyüp Sultan'ın kabrini kendileri keşfetmiştir, böyle bir velidir. En önemlisi, Anadolu'nun İslamlaşmasında köprü olmuştur, önder olmuştur. Onun 'Maddetü'l Hayat' adlı eserinde hayatın özünü, 'Risalet-ün Nuriyye'de nurun yolunu, 'Nasihatname'sinde ise ahlakın ve erdemin rehberliğini bulmamız mümkündür. Akşemseddin Hazretleri, sadece yaşadığı döneme değil, bugüne ve yarınlara da ışık tutan önemli bir miras bırakmıştır. Bizler, onun emanetine sahip çıkarak, ilimle, irfanla, ahlakla yoğrulmuş millet olarak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yine değerli bir büyüğümüz olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' sözünden ilhamla nasıl denizlere okyanuslara açıldıysak, Akşemseddin Hazretleri'nin manevi rehberliğinden ilhamla da gönül denizlerine daha fazla yelken açmalıyız."

- "Milletimizin geleceğini ilimle, ahlakla ve maneviyatla ve yaptığımız eserlerle inşa etmeye devam ediyoruz" Uraloğlu, Akşemseddin Hazretleri'nin, fetih ordusunun en zor anlarında dualarıyla, nasihatleriyle, varlığıyla manevi kale olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'e sabrı, kararlılığı ve tevekkülü öğrettiğini anlatarak, "Bugün bizler de onun izinden giderek, milletimizin geleceğini ilimle, ahlakla ve maneviyatla ve yaptığımız eserlerle inşa etmeye devam ediyoruz. Göynük'ün bu mübarek toprakları, Akşemseddin Hazretleri'nin türbesiyle manevi merkezdir. Bu merkez, sadece anıt değil, aynı zamanda ilham kaynağıdır. Bugün 35. kez bir araya gelerek, Akşemseddin Hazretleri'ni anarken, onun bize bıraktığı mirası yeniden hatırlayalım; ilimle donanmak, ahlakla yükselmek, maneviyatla güçlenmek inşallah hepimize nasip olur. Bu miras sadece Göynük'ün değil, tüm Anadolu'nun, tüm Türkiye'nin yol haritasıdır." ifadesini kullandı. Göynük'ün ihtiyaçlarıyla ilgili taleplere de değinen Uraloğlu, şunları kaydetti: "Biz Bolu'nun, Göynük'ün ihtiyacı neyse onlara hep karşılık verdik, vermeye çalıştık. Belki zamanlama olarak sizin istediğiniz zamanda yapamamış olabiliriz ama gerekli olan neyse onu yaptık. Yine termik santral hasebiyle orada yapılan yollar var, onlar bizim sorumluluğumuzda değil ama onunla ilgili talepler olduğunu duyuyorum. Onlara da biz Karayolları olarak inşallah destek verelim. Geldiğimiz yola - daha önce bana bu talep geldiği için - alıcı gözle baktım, bir mühendis, bir kara yolcu olarak yolumuzu güzel yapmışız. Sıcak asfalt ihtiyacı da var mı, var. Onu da inşallah beraberce planlayalım. Onu da beraberce yapalım, programımıza alalım inşallah."