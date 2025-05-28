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        Boluspor, seçimli olağan genel kurul yapacak

        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, seçimli olağan genel kurul kararı alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:35
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        Boluspor, seçimli olağan genel kurul yapacak
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        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, seçimli olağan genel kurul kararı alındığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, 13 Haziran Cuma günü saat 17.00'de Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak genel kurulda, yeni yönetim seçilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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