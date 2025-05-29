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        GÜNCELLEME - Döner zincirine yönelik Bolu merkezli FETÖ soruşturmasında yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı

        Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasının döner zincirine yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:11
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        GÜNCELLEME - Döner zincirine yönelik Bolu merkezli FETÖ soruşturmasında yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı
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        Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasının döner zincirine yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen döner zincirinin işletmelerine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu'da 5, Samsun'da 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan Y. A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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