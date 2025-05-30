Bolu'dan kısa kısa

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        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, ilde yetiştirilen hububat ürünlerinin gelişimi kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:19
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        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, ilde yetiştirilen hububat ürünlerinin gelişimi kontrol edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar ve beraberindeki teknik ekip, ilde yetiştirilen hububat ürünlerinin gelişim durumunu yerinde incelemek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Arazi ziyaretlerinde, ekili alanlardaki hububat çeşitleri, gelişim seyirleri ve mevcut tarımsal durumlar teknik personelce değerlendirildi.

        Üreticilerle de bir araya gelen ekip, hem sahadaki güncel durumu tespit etti hem de çiftçilerin taleplerini dinleyerek bilgilendirmelerde bulundu.

        - YEDAM askerlere bağımlılık eğitimi verdi

        Yeşilay Danışma Merkezinde (YEDAM) görevli sosyal hizmet uzmanları tarafından vatani görevini yapan er ve erbaşlara yönelik bağımlılık eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığında verilen eğitimde, askerlere alkol, tütün, madde ve davranışsal bağımlılıklar konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.

        - Kıbrıscıklı karate ve wushu kung fu sporcusu Türkiye ikincisi oldu

        Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 yıldır karate ve wushu kung fu eğitim gören Hakime Nur Kaya'nın, 27-30 Mayıs tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen Türkiye Tai Chi ve Wing Chun Şampiyonası yıldızlar kategorisinde mücadele ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Kaya'nın turnuvada gümüş madalya kazandığı ifade edildi.

        - Aşçı adayları mutfakta israfı önlemek amacıyla "sıfır atık" yemek tabakları hazırladı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, israfın önüne geçilmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla sıfır atık yemek tabakları hazırladı.

        Aşçı adayları, Sürdürülebilir Gastronomi Uygulamaları ve Sıfır Atık dersi kapsamında uygulamalı sınav oldu.

        "Mutfakta israf yok, her malzeme bir değer" sloganıyla hareket eden öğrenciler, sınavda gıda israfını en aza indirmeyi amaçlayan sıfır atık yaklaşımına uygun yemek tabakları hazırladı.

        Mutfakta sürdürülebilirlik, çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak hazırlanan tabaklarda, yemek yapımı esnasında artan, kabuk, sap ve benzeri artık malzemeler, kompost, garnitür ya da stok malzemesi olarak değerlendirildi.

        Sınav sonunda jüri üyeleri, hazırlanan tabakların lezzet, sunum ve sürdürülebilirlik kriterlerindeki başarısına vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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