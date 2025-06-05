Bolu'da 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ankara istikametine seyreden T.D. idaresindeki 35 RZ 909 plakalı otomobil, Dörtdivan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde duran Y. B. yönetimindeki 07 BPP 100 plakalı otomobil, E.S. idaresindeki 16 SBA 80 otomobil ve E.B'nin kullandığı 34 DN 8669 otomobillere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 35 RZ 909 plakalı otomobilde bulunan Nazım Ö'nün (86) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 6 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.