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        Bolu'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Bolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:34
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        Bolu'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Bolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım, valilik binası girişinde protokol üyeleri ve valilik çalışanlarıyla bayramlaştı.

        Törende konuşan Vali Aydın, Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Bayramların, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayan Aydın, tüm Bolulu hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını en içten dilekleriyle tebrik ettiğini, birlik ve beraberlik içerisinde huzurla geçirilecek nice bayramlar temenni ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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