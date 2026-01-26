Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Mengen'de depremden sonra başlatılan "şükür mevlidi" geleneği devam ediyor

        Bolu'da 1944'te meydana gelen depremin ardından Mengen ilçesinde başlatılarak geleneksel hale getirilen şükür mevlidi programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:30 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:30
        Mengen'de depremden sonra başlatılan "şükür mevlidi" geleneği devam ediyor
        Bolu'da 1944'te meydana gelen depremin ardından Mengen ilçesinde başlatılarak geleneksel hale getirilen şükür mevlidi programı gerçekleştirildi.

        Gerede merkezli 1 Şubat 1944 depreminde hasar görmeyen, mal ve can kaybı yaşanmayan tek yerleşim alanı olan Çubuk köyü sakinlerinin başlattığı gelenek sürdürülüyor.

        Çubuk Köyü Camisi'nde düzenlenen programda, öğle vakti Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

        Muhtarlık ve köy derneği tarafından organize edilen programa, hayırseverler de katkı sağladı.

        Muhtar Kazım Öztürk, AA muhabirine, 1944 yılında meydana gelen depremde köylerinin hasar almadığını ifade ederek, "Kaybımız veya yaralımız da olmamış. O dönem büyüklerimiz Mevlid-i Şerif okunmasına vesile olmuş. Sonraki yıllarda da bu gelenek sürdürülmüş." ifadesini kullandı.

        Vatandaşlardan Yaşar Afacan ise geleneği atalarının mirası olarak devam ettirdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

