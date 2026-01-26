Bolu'da 19 yaşındaki genç motosikletiyle yaptığı kazada öldü

Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:05
        Bolu'da 19 yaşındaki genç, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

        Gece saatlerinde motosikletiyle evinden ayrılan Erencan Fiş'ten (19) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirip cep telefonundaki konum özelliğinden gencin yerini tespit etmeye çalıştı.

        Telefon sinyalinin Güney Çevre Yolu Kasaplar Mahallesi mevkisinden geldiğini belirleyen yakınları, bölgeye gittiklerinde kavşak içerisinde devrilmiş motosikleti ve yerde hareketsiz yatan Fiş ile karşılaştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gencin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre kazanın, Fiş'in kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

