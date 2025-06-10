Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mengen'de "8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği" düzenlendi

        Bolu'nun Mengen ilçesinde "8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mengen'de "8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu’nun Mengen ilçesinde "8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

        Dörtyol mevkisinden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle katılan vatandaşlar, davul ve klarnet eşliğinde Havuzlu Kahve’ye yürüdü.

        Eşek arabaları, atlar ve nostaljik araçların da dahil olduğu kortejde, geçmişin izlerini taşıyan görüntüler ilgi gördü.

        Kortej sonrasında temsili gelin alma töreni canlandırıldı. Atlı ekipler eşliğinde yapılan gösteride, damada yapılan geleneksel şakalar katılımcıları eğlendirdi.

        Havuzlu Kahve çevresinde kurulan sahneye çıkan "Yarenler" ekibi, Bolu türkülerini seslendirdi. Daha sonra halk oyunları, Cezayir oyunu ve geleneksel diyaloglarla tiyatral gösteriler sunuldu.

        Mengenli sanatçılar Emre Tuna ve Ercan-Bilgin kardeşlerin performansları beğeni topladı.

        Etkinlik boyunca kurulan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı, yaklaşık 2 bin 500 kişiye lokma ikram edildi.

        "Motif Motif Anadolu, Adım Adım Mengen" temasıyla düzenlenen şenliğin komite başkanı Varol Varlık, yaptığı konuşmada, "Bugün burada dedemizin köstekli saatli yeleğini, ninemizin fesini giymek, yalnızca geçmişe selam değil aynı zamanda geleceğe verilmiş bir sözdür. 'Biz buradayız' demektir. 'Kökümüz burada. Kültürümüz burada, unutmadık, unutturmayacağız.' demektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Bolu'da çıkan yangında odunluk kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da çıkan yangında odunluk kullanılamaz hale geldi
        Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde...
        Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde...
        Bayram tatilinden dönenlerin yollarda oluşturduğu yoğunluk sürüyor
        Bayram tatilinden dönenlerin yollarda oluşturduğu yoğunluk sürüyor
        Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırla...
        Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırla...
        Bolu'da trafik denetimleri
        Bolu'da trafik denetimleri