Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki tabiat ve milli parklar bayramda ilgi gördü

        Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parklarını Kurban Bayramı tatilinde 49 bin 216 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki tabiat ve milli parklar bayramda ilgi gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parklarını Kurban Bayramı tatilinde 49 bin 216 kişi ziyaret etti.

        Bayramda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, kentin doğal güzelliklerine ilgi gösterdi.

        Bayram süresince en çok ziyaret edilen alanlar arasında Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parkları yer aldı.

        Abant Gölü Milli Parkı 27 bin 349, Gölcük Tabiat Parkı 13 bin 109 ve Yedigöller Milli Parkı ise 8 bin 758 kişi olmak üzere toplam 49 bin 216 kişi ağırladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndüren kadın dumandan etkilendi
        Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndüren kadın dumandan etkilendi
        Bolu'daki doğal güzellikleri, 49 bin 216 kişi ziyaret etti
        Bolu'daki doğal güzellikleri, 49 bin 216 kişi ziyaret etti
        Osmanlı kasabası Göynük, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini ağırladı
        Osmanlı kasabası Göynük, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini ağırladı
        Mengen'de "8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği" düzenlendi
        Mengen'de "8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği" düzenlendi
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Bolu'da çıkan yangında odunluk kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da çıkan yangında odunluk kullanılamaz hale geldi