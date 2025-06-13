Bolu'da "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu" konser verdi

TRT'nin Gönül Dağı oyuncusu ve sınıf öğretmeni İpek Karabağır da meslektaşlarına destek vermek için sahneye çıkarak türkü seslendirdi.

Öğrenci ve velilere yönelik konserde, farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu koro 17 eser seslendirdi.

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