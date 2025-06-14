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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde üstyapı onarım çalışması yapılacak

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Doğu ile Batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:34
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde üstyapı onarım çalışması yapılacak
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Doğu ile Batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerindeki (1500 metre) kesimde üstyapı çalışması gerçekleştirileceğinden İstanbul istikameti, 16 Haziran'da trafiğe kapatılacak.

        Trafik akışı iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanacak.

        Onarım çalışmalarının 20 Haziran saat 17.00'de tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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