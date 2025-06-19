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        Yeniçağa'da açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde açan gelincik çiçekleri, doğaseverlere güzel görüntüler sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:37
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        Yeniçağa'da açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu
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        Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde açan gelincik çiçekleri, doğaseverlere güzel görüntüler sundu.

        İlçeye bağlı Eskiçağa köyü yakınlarında bulunan bir tarlada açan kırmızı gelincikler, göz alıcı manzarasıyla dikkat çekti.

        Baharın gelişiyle doğanın canlandığı bölgede, gelinciklerin oluşturduğu renk cümbüşü görenlerin ilgisini çekti.

        Gelinciklerin oluşturduğu doğal güzellik, fotoğraf tutkunlarının ve doğa gezginlerinin de ilgi odağı oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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