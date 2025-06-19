Yeniçağa'da açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde açan gelincik çiçekleri, doğaseverlere güzel görüntüler sundu.
Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde açan gelincik çiçekleri, doğaseverlere güzel görüntüler sundu.
İlçeye bağlı Eskiçağa köyü yakınlarında bulunan bir tarlada açan kırmızı gelincikler, göz alıcı manzarasıyla dikkat çekti.
Baharın gelişiyle doğanın canlandığı bölgede, gelinciklerin oluşturduğu renk cümbüşü görenlerin ilgisini çekti.
Gelinciklerin oluşturduğu doğal güzellik, fotoğraf tutkunlarının ve doğa gezginlerinin de ilgi odağı oldu.
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