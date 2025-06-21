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        Bolu ve Düzce'deki kamp merkezleri, futbol takımlarını ağırlamaya hazır

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ÖMER ÜRER - Ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıkan Bolu ve Düzce'de hazırlıklarını tamamlayan tesisler, kamp sezonunda yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:05
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        Bolu ve Düzce'deki kamp merkezleri, futbol takımlarını ağırlamaya hazır
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ÖMER ÜRER - Ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıkan Bolu ve Düzce'de hazırlıklarını tamamlayan tesisler, kamp sezonunda yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlayacak.

        Futbolda yeni sezon öncesi yerli ve yabancı takımlardan bazıları, hazırlıkları kapsamında yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olması dolayısıyla "oksijen deposu" olarak anılan Bolu'da kamp yapacak.

        Takımların kampları öncesinde kent merkezi, Bolu Dağı, Abant Gölü Milli Parkı yolu, Karacasu beldesi ve Gerede ilçesindeki 5 tesis ve 15 antrenman sahasında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

        Konforlu konaklama imkanları, modern spor alanları ve doğal atmosferiyle öne çıkan tesislerde kamp yapacak takımlar için tüm hazırlıklar tamamlandı.

        Takımlar, kamp programları için otellerle görüşmelerini sürdürüyor.

        - "Oteller geçen sezon 120 takımın kampına ev sahipliği yaptı"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, Bolu'nun konumu, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıktığını belirterek, "Transfer sezonunun başlamasına paralel özellikle haziran ve temmuz aylarında birinci ve ikinci etap kamp çalışmaları için birçok kulüp otellerimizle kamp planlama çalışmalarını sürdürmekte." dedi.

        Güler, kentin profesyonel liglerdeki futbol takımlarının yanı sıra farklı branşlardan sporculara da ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "İlimiz, iki büyük metropol arasında yer alması, serin iklimi, farklı konseptlerdeki otelleri ve antrenman tesisleriyle sezon öncesi kamp için tercih edilen destinasyon haline geldi." ifadesini kullandı.

        Bolu'da turizm belgeli 39 otelin hizmet verdiğini aktaran Güler, otellerin geçen sezon 120 takımın kampına ev sahipliği yaptığını kaydetti.

        Bu yıl da yurt dışından Romanya'nın Hermannstadt ve Kosova'nın Priştine takımlarının Bolu'da kamp yapacağı bilgisini paylaşan Güler, temmuz ve ağustos aylarında ise çok sayıda takımın kente geleceğini belirtti.

        Güler, takımlardan yoğun ilgi beklediklerini ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kazandırılan tesislerde farklı branşlarda 30'un üzerinde kamp düzenlendi. Hizmet kalitemizi ve çeşitliliğimizi artırmak adına federasyonlarla da sürekli fikir alışverişi içerisindeyiz." diye konuştu.

        - "Bolu, ideal kamp merkezi"

        Bolu Dağı mevkisinde bulunan bir otelin pazarlama ve satış koordinatörü Hikmet Yeşilkaya, geçen yıl 30'a yakın takım ağırladıklarını, bu yıl da kamp öncesi sahalarda ve tesislerde bakımları yaptıklarını kaydetti.

        "Bolu, yüksek rakımı ve doğasıyla ideal kamp merkezi." diyen Yeşilkaya, "Otel personelimiz sporcuları ağırlama konusunda oldukça deneyimli. Bolu mutfağı ile sağlık ve spor bir arada sunuluyor. Tesislerimiz ve sahalarımız, takımların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazır. Türkiye'de belki de en iyi kamp merkezi Bolu diyebiliriz. Bunu da gelen takımların olumlu geri dönüşleriyle belgeliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeşilkaya, eylül sonuna kadar yurt içi ve yurt dışından birçok takıma ev sahipliği yapmak istediklerini, görüşmelerinin sürdüğünü dile getirerek, "Romanya, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerden yoğun ilgi görüyoruz." dedi.

        - Futbol takımları Topuk Yaylası'nda güç depolayacak

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen 1280 rakımlı Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde de UEFA standartlarına uygun 3 çim futbol sahası, yeni sezon için hazırlandı.

        Kurulduğu 2011 yılından bu yana özellikle Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin gözdesi olan tesis, yüksek rakımı, temiz havası ve ulaşım kolaylığıyla kamp dönemi için cazibe merkezi haline geldi.

        Kampların temmuz itibarıyla başlayacağı tesislerde, Bodrum FK, Kocaelispor, Fatih Karagümrük ve Çorumspor'un yeni sezon hazırlıklarını yapması bekleniyor.

        Ağustos ayı için de rezervasyonların sürdüğü tesiste, futbol takımları güç depolayarak yeni sezona formda girmeyi hedefliyor.

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