Bolu ve Düzce'deki kamp merkezleri, futbol takımlarını ağırlamaya hazır

MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ÖMER ÜRER - Ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıkan Bolu ve Düzce'de hazırlıklarını tamamlayan tesisler, kamp sezonunda yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlayacak.

Futbolda yeni sezon öncesi yerli ve yabancı takımlardan bazıları, hazırlıkları kapsamında yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olması dolayısıyla "oksijen deposu" olarak anılan Bolu'da kamp yapacak.

Takımların kampları öncesinde kent merkezi, Bolu Dağı, Abant Gölü Milli Parkı yolu, Karacasu beldesi ve Gerede ilçesindeki 5 tesis ve 15 antrenman sahasında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Konforlu konaklama imkanları, modern spor alanları ve doğal atmosferiyle öne çıkan tesislerde kamp yapacak takımlar için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Takımlar, kamp programları için otellerle görüşmelerini sürdürüyor.

- "Oteller geçen sezon 120 takımın kampına ev sahipliği yaptı"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, Bolu'nun konumu, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıktığını belirterek, "Transfer sezonunun başlamasına paralel özellikle haziran ve temmuz aylarında birinci ve ikinci etap kamp çalışmaları için birçok kulüp otellerimizle kamp planlama çalışmalarını sürdürmekte." dedi.

Güler, kentin profesyonel liglerdeki futbol takımlarının yanı sıra farklı branşlardan sporculara da ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "İlimiz, iki büyük metropol arasında yer alması, serin iklimi, farklı konseptlerdeki otelleri ve antrenman tesisleriyle sezon öncesi kamp için tercih edilen destinasyon haline geldi." ifadesini kullandı.

Bolu'da turizm belgeli 39 otelin hizmet verdiğini aktaran Güler, otellerin geçen sezon 120 takımın kampına ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Bu yıl da yurt dışından Romanya'nın Hermannstadt ve Kosova'nın Priştine takımlarının Bolu'da kamp yapacağı bilgisini paylaşan Güler, temmuz ve ağustos aylarında ise çok sayıda takımın kente geleceğini belirtti.