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        Bolu ve Karabük'te YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrencilere trafik ekipleri yardım etti

        Bolu ve Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan öğrencilerin yardımına trafik ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:34
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        Bolu ve Karabük'te YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrencilere trafik ekipleri yardım etti
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        Bolu ve Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan öğrencilerin yardımına trafik ekipleri yetişti.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde sınava girecek bazı öğrenciler, kimliklerini veya sınav giriş belgelerini unutma, araç arızası gibi sebeplerle geç kalma riski yaşadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, zamanla yarışan öğrencileri motosiklet ve ekip araçlarıyla sınav merkezine ulaştırdı.

        Sınava zamanında girebilen öğrenciler ile aileleri, ekiplerin hassasiyeti dolayısıyla teşekkür etti.

        - Karabük

        Karabük'te de sınava çeşitli nedenlerden dolayı geç kalma ihtimali yaşayan öğrencilere emniyet teşkilatı yardımcı oldu.

        Karabük Üniversitesi'ndeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı.

        Bazı adaylar sınav yerlerine koşarak gelirken, geç kalma riski yaşayan bir öğrenci ise polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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