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        Bolu'da kaybolan engelli 8 yaşındaki çocuk bulundu

        Bolu'da kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 22:58 Güncelleme: 22.06.2025 - 22:58
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        Bolu'da kaybolan engelli 8 yaşındaki çocuk bulundu
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        Bolu'da kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bulundu.

        Ailesiyle Dereceören köyü Yeşilyurt Yaylası’na giden zihinsel engelli E.Ş. kayboldu.

        İhbar üzerine merkez ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

        JAK timinin de katıldığı arama çalışmalarında çocuk, Yeşilyurt köyü mevkisinde ormanlık alanda bulundu.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan E.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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