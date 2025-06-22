Bolu'da kaybolan engelli 8 yaşındaki çocuk bulundu
Bolu'da kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bulundu.
Bolu'da kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bulundu.
Ailesiyle Dereceören köyü Yeşilyurt Yaylası’na giden zihinsel engelli E.Ş. kayboldu.
İhbar üzerine merkez ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
JAK timinin de katıldığı arama çalışmalarında çocuk, Yeşilyurt köyü mevkisinde ormanlık alanda bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan E.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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