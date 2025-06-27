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        Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 08:55 Güncelleme: 27.06.2025 - 08:55
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        Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Köroğlu rampası mevkisinde Gürcistan uyruklu B.D. idaresindeki CC 264 MC plakalı çekici, emniyet şeridinde bakım çalışması için bekleyen S.Ö. yönetimindeki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 33 ATB 932 plakalı araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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