Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kıbrıscık Belediyesinden yapılan açıklamada, Çimencik mevkisindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ile Kıbrıscık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevlerin büyümeden söndürüldüğü aktarılan açıklamada, vatandaşların daha duyarlı davranması ve özellikle ağaçlık alanlarda yangına karşı gerekli tüm tedbirleri almasının önem arz ettiği kaydedildi.

​​​​​​​