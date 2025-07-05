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        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:51
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        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 81 ES 629 plakalı otomobil ile T.K. yönetimindeki 81 ADD 729 plakalı kamyon Bolu-Batı Gişeleri mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan R.N.A. ve E.A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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