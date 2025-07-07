GÜNCELLEME - Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası başladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı.

Bu arada, sanıkların salona getirilmesinden kısa süre sonra bir müşteki fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği müşteki, daha sonra tedavisi için ekipler eşliğinde salondan çıktı.

Duruşmaya başlandığı esnada söz alan, yangında 3 çocuğunu, gelinini ve 4 torununu kaybeden avukat Yüksel Gültekin, cübbesini çıkarıp konuştu.

"Rabbim bize sabır versin." diyen Gültekin, duruşmaya ilgi gösteren ve destek verenlere teşekkür etti.

Gültekin, "Bu davanın siyasallaşmasını istemiyorum. Suçun şahsiliğine inanıyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 8 canım, benimdi. İki aracı kurtarmak için onlarca insanın ölmesine nasıl razı oldunuz. 62 yaşındayım, kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Tek çabam davada sanıkların cezalandırılması olacak. İki elimiz yakanızdadır. Adaletin tecelli olacağına inancım tamdır. Gerçek dışı konuşacak ve sahte göz yaşı dökecek bu sanıkların sözlerini kaldıramayacağım. Duruşma salonundan ayrılmak istiyorum." diye konuştu.

Daha sonra söz alan bazı müşteki avukatları, delillere erişimlerinin engellenmesiyle adil yargılama ortamının bozulduğunu savunarak, dosyaya giren ses, fotoğraf ve görüntüler ile belgelerin avukatlara verilmesini ve usul yönünden duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, UYAP'ta tüm dosya ve görüntülere erişime izin verildiği, büyük boyutlu dosyaların ise talep edenlere verildiğinden talebin reddini istedi.