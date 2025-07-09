Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mudurnu'dan Bolu yönüne seyir eden Erol Y. idaresindeki 81 DN 520 plakalı hafif ticari araç, Taşkesti mevkisinde aniden yola çıkan geyiğe çarptıktan sonra karşı yönden gelen F.Ç'nin kullandığı 14 BY 589 plakalı canlı tavuk taşıyan kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan kamyon sürücüsü F.Ç. ise Mudurnu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Erol Y'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç, yola çıkan geyiğe çarptıktan sonra kamyonla çarpıştı; 1...
        Hafif ticari araç, yola çıkan geyiğe çarptıktan sonra kamyonla çarpıştı; 1...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin genel müd...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin genel müd...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...