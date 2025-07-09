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        Kartalkaya'daki otel yangınında torununu kaybeden acılı dede adaletin tecelli etmesini istiyor

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında torunu Eren Bağcı'yı kaybeden Erdoğan Bağcı, adalet arayışlarının sonuna kadar süreceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:35
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        Kartalkaya'daki otel yangınında torununu kaybeden acılı dede adaletin tecelli etmesini istiyor
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında torunu Eren Bağcı'yı kaybeden Erdoğan Bağcı, adalet arayışlarının sonuna kadar süreceğini söyledi.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasının üçüncü gününde 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilirken, hayatını kaybedenlerin aileleri de duruşma salonu önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

        Olayda yaşamını yitiren ve otelde gönüllü kayak eğitmeni olarak çalışan lise ikinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Eren Bağcı'nın ailesi de duruşmayı takip ediyor.

        Davanın ilk gününden itibaren duruşma salonundaki yerini alan 72 yaşındaki dede Erdoğan Bağcı, verilen aralarda dışarı çıkarak diğer aile üyelerine yaşananları aktarıyor.

        - "Herkes suçu birbirine atıyor"

        Bağcı, AA muhabirine, yangında torunu Eren'le 78 canın yitirildiğini belirtti.

        Dava görülmeye başladığı andan itibaren duruşma salonunda gelişmeleri takip ettiğini anlatan Bağcı, "3 gündür salondayım. Hemen hemen her gün çok duygusal anlar yaşanıyor. Özellikle mağdur aileleri, evladını, babasını, annesini, kardeşini kaybetmiş insanlar çok duygusallar ama maalesef bu işe sebep olan otel sahipleri, otel müdürleri, otel genel müdürleri, otel çalışanlarının hiçbiri suçunu kabul etmiyor." diye konuştu.

        Bağcı, yanan otelin müdürü ve genel müdürleri ile diğer görevlilerin, ne iş yaptıkları konusunda hiçbir fikirlerinin olmadığını gördüklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

        "Otel müdürü, 'Ben kağıt üzerinde otel müdürüyüm ama müdür değilim.' diyor. Genel müdür, 'Kağıt üzerinde genel müdürüm ama genel müdürlük yapmıyorum.' diyor. Otel müdürü arkadaşın ifadesinde odası yok. Oturduğu koltuk kırılmış, koltuğunu yeniletememiş. Öyle arkadaşlarla otel idare ediliyor ve 78 canımız maalesef gidiyor. Biri 'Yangın butonu var.', diğeri 'Yok.' diyor. Biri 'Çalışıyor.', diğeri 'Çalışmıyor.' diyor. Herkes suçu birbirine atıyor."

        - "Bilim adamı olacaktı"

        Adaletin tecelli ettiğini görmek istediklerini dile getiren Bağcı, "Sonuna kadar adalet arayışımız devam edecek. Mahkeme reisimizden, savcımızdan adalet bekliyoruz. Suçlu kimse cezasını alsın." dedi.

        Gönüllü kayak eğitmeni torunu Eren'le ilgili bilgiler de veren Erdoğan Bağcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Maalesef vefatından önce torunumuzu hiç tanımıyormuşuz. Dolu dolu bir çocukmuş. Cenazesine gelen vatandaşların birçoğu torunumuzun arkadaşları çıktı. Cenazesine benim yaşımda torunumun arkadaşları geldi. Gelip Eren'in arkadaşı olduklarını söylediler. Kars'tan tekerlekli sandalyeyle arkadaşı geldi. Torunum bir kolejde özel sınıftaydı. Bilim adamı olacaktı. Müziğiyle, sporuyla, edebiyatıyla yardımseverliğiyle çok özel bir çocuktu."

        Bağcı, torununun 8 senedir bölgeye kayak yapmaya gittiğini, son 2 senedir de otelde gençlere ve çocuklara gönüllü kayak eğitimi verdiğini sözlerine ekledi.

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