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        Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu üyesi Hacıbekiroğlu savunma yaptı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, otelin sahibi Halit Ergül'ün kızı ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu savunma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:06
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        Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu üyesi Hacıbekiroğlu savunma yaptı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, otelin sahibi Halit Ergül'ün kızı ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu savunma yaptı.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın üçüncü gündeki duruşmasında savunma yapan Hacıbekiroğlu, otelin 6'ncı katında yardımcısı ve 2 çocuğuyla kaldığını, bağrış seslerine uyandığını anlattı.

        İlk önce eğlence seslerinin geldiğini düşündüğünü belirten Hacıbekiroğlu, "Yardımcım beni uyandırdı. Annemi aradım, camı açıp sundurmaya çıkıp kaçmamı söyledi, bu sırada duman geliyordu. Camı açamadım çünkü çocuk kilidi vardı. Tahta çekiçle vurmaya başladım, ilk camı kırdım ama ikinci camı kıramadım. Sundurmada başka bir müşteri vardı, kendi ailesini kurtarmaya çalışıyordu, onun camı kırmasıyla önce çocuklarımı verdim, sonra kendim çıktım." diye konuştu.

        Hacıbekiroğlu, araçların garajdan çıkarıldığı iddiasına ilişkin, "AFAD ya da itfaiye hangisini olduğunu bilmiyorum, yangının garaja sıçraması durumunda patlama olabileceğini ve garajın boşaltılması gerektiğini söylediğini kayak hocası bana iletti." dedi.

        Eşinin geldiğini, kendisini, ablasını ve çocukları alarak Bolu'ya götürdüğünü belirten Hacıbekiroğlu, "Otel sahibi olarak orada değildim, çocuklarımla tatil yapmak için oraya gittim. Böyle bir trajedinin yaşanması beni derinden üzüyor. Şirkette 5 kişinin bulundurulması zorunluluğu dolayısıyla babam, avukatın yönlendirmesiyle ablamı, beni ve bir kuzenimizi yönetime almış. Hiçbir görevimiz, yetkimiz ve sorumluluğumuz yoktur." açıklamasında bulundu.

        Mahkeme Heyeti Başkanı'nın, "Ne zaman otele geliyordunuz?" sorusuna, İstanbul'da yaşadığını ve sadece tatil zamanlarında geldiği, "İş ve işlem yapma yetkisi kimdedir, çalışanlar kimden talimat alır?" sorusuna "Babam" cevaplarını veren Hacıbekiroğlu, "Yangın eksikliklerinden ve başvuru belgesinin iptalinden haberiniz var mı?" sorusunu "Hayır" olarak yanıtladı.

        Hacıbekiroğlu, "Yangın uyarı cihazlarının kapatılıp kapatılmadığını ve resepsiyon görevlisine eğitim verilip verilmediğini biliyor musunuz?" sorusuna "Bilmiyorum.", "Emine Murtezaoğlu Ergül ve Elif Aras yönetimde midir?" sorusuna "Değildir.", "İmza, talimat verme yetkiniz var mı?" sorusuna "Hayır." cevabını verdi.

        - "Huzur hakkı almıyordum. Maaş değil, harçlık gibi diyeyim. Babam ne gönderirse. 70-90 arası"

        Savunmasının ardından çapraz sorguda müşteki avukatlarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Hacıbekiroğlu, kaç yönetim kurulu toplantısına katıldığı yönündeki soruya ilişkin, "Bilmiyorum. Toplantı olduğunda avukata vekalet veriyordum. Ne zaman ne şekilde yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        Hacıbekiroğlu, tahsil durumu ve yönetim kurulundaki görevine ilişkin soruda, "İsviçre’de turizm okudum. Hissedar nedir, yönetim kurulu üyesi nedir, bunların görevi nedir bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

        "Huzur hakkı almıyordum. Maaş gibi değil, harçlık gibi diyeyim. Babam ne gönderirse. 70-90 arası." diyen Hacıbekiroğlu, bir soruya, "Aile şirketi olduğunu için babam 'Bu imzalanacak.' der ve imzalarım." cevabını verdi. Bunun üzerine, "O zaman karar defterindeki imzalar size ait?" şeklindeki sorunun yöneltilmesine karşılık Hacıbekiroğlu, "Karar defterinin ne olduğunu bilmiyorum." iddiasında bulundu.

        Odadan dışarı kapı yerine neden pencereden çıktıklarının sorulması üzerine Hacıbekiroğlu, "Dumanın odaya girdiğini gördüğümde annemi aradım. Annem dumanı görmüş. Annem sakın kapıyı açma, havlu ıslatıp kapının altına koy dedi. O yüzden kapıyı açmadım." şeklinde cevap verdi.

        Hacıbekiroğlu, kapının altına havlu koymak zorunda kalmasa halı kaplı yangın merdivenine yönelip yönelmeyeceğinin sorulması üzerine "Annemi aradığımda yangın merdivenine gitmemi söyleseydi giderdim." dedi.

        Duruşma, Hacıbekiroğlu'nun ardından otel sahibi Halit Ergül'ün diğer kızı ve yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Elif Aras'ın savunmasıyla sürüyor.

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