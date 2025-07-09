Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu üyesi Hacıbekiroğlu savunma yaptı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, otelin sahibi Halit Ergül'ün kızı ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın üçüncü gündeki duruşmasında savunma yapan Hacıbekiroğlu, otelin 6'ncı katında yardımcısı ve 2 çocuğuyla kaldığını, bağrış seslerine uyandığını anlattı.

İlk önce eğlence seslerinin geldiğini düşündüğünü belirten Hacıbekiroğlu, "Yardımcım beni uyandırdı. Annemi aradım, camı açıp sundurmaya çıkıp kaçmamı söyledi, bu sırada duman geliyordu. Camı açamadım çünkü çocuk kilidi vardı. Tahta çekiçle vurmaya başladım, ilk camı kırdım ama ikinci camı kıramadım. Sundurmada başka bir müşteri vardı, kendi ailesini kurtarmaya çalışıyordu, onun camı kırmasıyla önce çocuklarımı verdim, sonra kendim çıktım." diye konuştu.

Hacıbekiroğlu, araçların garajdan çıkarıldığı iddiasına ilişkin, "AFAD ya da itfaiye hangisini olduğunu bilmiyorum, yangının garaja sıçraması durumunda patlama olabileceğini ve garajın boşaltılması gerektiğini söylediğini kayak hocası bana iletti." dedi.

Eşinin geldiğini, kendisini, ablasını ve çocukları alarak Bolu'ya götürdüğünü belirten Hacıbekiroğlu, "Otel sahibi olarak orada değildim, çocuklarımla tatil yapmak için oraya gittim. Böyle bir trajedinin yaşanması beni derinden üzüyor. Şirkette 5 kişinin bulundurulması zorunluluğu dolayısıyla babam, avukatın yönlendirmesiyle ablamı, beni ve bir kuzenimizi yönetime almış. Hiçbir görevimiz, yetkimiz ve sorumluluğumuz yoktur." açıklamasında bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı'nın, "Ne zaman otele geliyordunuz?" sorusuna, İstanbul'da yaşadığını ve sadece tatil zamanlarında geldiği, "İş ve işlem yapma yetkisi kimdedir, çalışanlar kimden talimat alır?" sorusuna "Babam" cevaplarını veren Hacıbekiroğlu, "Yangın eksikliklerinden ve başvuru belgesinin iptalinden haberiniz var mı?" sorusunu "Hayır" olarak yanıtladı.