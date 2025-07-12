Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı savunma yaptı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın beşinci gününde Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sedat Gülener, uzun yıllar belediyede çalıştığını, 2023 Ocak'ta Belediye Başkan Yardımcılığına getirildiğini, olaydan 6 ay önce itfaiyenin kendisine bağlandığını söyledi.

Gülener, itfaiyenin, oteldeki ve kiraya verilen yerdeki denetim sürecini anlatarak, "Ne yapılan denetimden ne dilekçeden ne bulunan eksiklikten haberim yoktu. Olması mümkün değil. Altımda idari birimler olduğu için onlar yönetiyordu." diye konuştu.

Mücavir alan dışındaki turizm tesislerini denetleme yetkilerinin olmadığını, bunun talep üzerine gerçekleştirildiğini söyleyen Gülener, iptal işleminin de firma tarafından yapıldığını ifade etti.

İmza attığı için işlemleri rapor haline geldikten sonra görebildiğini belirten Gülener, 24 Aralık 2024'te iptal için başvuruyu da göremeyeceğini söyledi. Gülener, bilirkişi raporunda kendisi hakkında risk analizi yapılmasının beklendiğini belirterek, "Ben bu denetim formlarının hiçbirini görmem. Görmediğim için de risk analizi yapmam." dedi. Belge iptalinin talep üzerine olduğunu dile getiren Gülener, "Resen bir iptal olmamıştır. İptal yazışmasını ekrana düştüğünde fark edebilirim. İlk gördüğüm yer orasıdır. Öncesinde kimseye yönlendirme yapmam ve bilgi vermem mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, tutukluluğumun sonlandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı. Gülener, mahkeme başkanının, bilirkişi raporundaki belediye yetkililerinin tespit ettikleri eksiklikleri kayıt altına alma, bildirme, haber vermesiyle ilgili kısmı okuyarak sorduğu soru üzerine, "Müdürlük tarafımıza bağlandığında ilgili yönetmelikleri okuyoruz ama ne kadar aklımızda kalıyor anca olaydan sonra tekrar bakınca idrak edebiliyoruz. İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak sistemimiz yok. Paylaşılabilir kelimesi, emir telakki etmiyor." dedi.

Mahkeme başkanının, bir tanığın "(İtfaiye müdür vekili tutuklu sanık) Kenan Coşkun ve Sedat Gülener'in itfaiye odasında bir evrak yaktığı ve kamera görüntülerini de silmeye çalıştığı" iddiasına ilişkin sorusuna Gülener, "Olay gününden bahsediyorsa o gece İzmir'de görevliydim." cevabını verdi. Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir ile görüşüp görüşmediği sorulan Gülener, "Ahmet Demir hatırladığım kadarıyla itfaiyeyle alakalı bir evrakı olduğunu söyledi. 'Konuları bilmem itfaiye ile görüşürseniz size yardımcı olur.' diye cevap verdim." ifadesini kullandı. Gülener, hangi birimlerin kendisine bağlı olduğu sorusuna, insan kaynakları, destek hizmetleri, itfaiye müdürlükleri ile AFAD'ın bağlı olduğunu söyledi. "Ahmet Demir ile dilekçenin iptali konusunda görüştünüz mü?" sorusu üzerine Gülener, "Ne Ahmet Demir ile ne kendi personelimle konuşmadım. Teknik konu olduğu için ben o an dilekçenin iptal edilebileceğini bilmem." dedi.

"Ahmet Demir, 'Evrakı hızlandırabilir miyiz?' dedi mi?' sorusuna, "Hayır" cevabını veren Gülener, "Konuyu öğrenelim yardımcı oluruz?' dediniz mi?" sorusuna, "O, 30 Aralık'ta yapılan arama." yanıtını verdi. Gülener, "(Muhasebe müdürü tutuklu sanık) Kadir Özdemir'i tanıyor musunuz?" sorusunu, "Tanımıyorum. Ahmet Demir harici kimseyi tanımıyorum, onunla da hiçbir samimiyetim yok." şeklinde yanıtladı. Mahkeme başkanının HTS kayıtlarını okuyarak, "Ahmet Demir ile Kenan Coşkun arasında irtibatı sen mi sağladın?" diye sorması üzerine Gülener, "Hayır, evrakla alakalı bir bilgim yok, 'İtfaiyeyle görüşün.' dedim." beyanında bulundu. Mahkeme başkanının, benzer iptal kararlarının olup olmadığını sorduğu Gülener, "Hatırlamıyorum ama diğer müdürlüklerden gelir, itfaiyeden böyle bir şey geldiğini hatırlamıyorum." dedi. Daha sonra bir müşteki avukatının "(İtfaiye eri tutuksuz sanık) İrfan Acar'ın müdürlüğe vekaleten atamasını siz mi yaptınız?" sorusuna, "Evet, ben yaptım. İnsan kaynakları üzerinden geldi." cevabını veren Gülener, "İrfan Acar'ın tespitlerinden haberdar mıydınız?" sorusuna karşılık "Hayır." dedi.