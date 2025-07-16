Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        GÜNCELLEME - Bolu'da iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bolu'da iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ise yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti.

        Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Sultangazi ve Bolu Göynük'te meydana gelen yangınlar kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Bolu'da iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
        Bolu'da iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında tanıklar beyanda bulunu...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında tanıklar beyanda bulunu...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...