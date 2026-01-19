Habertürk
        Bolu'daki trafik denetimlerinde 2 bin 321 sürücüye ceza kesildi

        Bolu'daki trafik denetimlerinde 2 bin 321 sürücüye ceza kesildi

        Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 321 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:06 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:06
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 12-18 Ocak tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri ile çeşitli operasyonlar yapıldı.

        Ekiplerce gerçekleştirilen 1976 trafik uygulamasında 26 bin 175 araç ve sürücü denetlendi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 2 bin 321 sürücüye idari para cezası kesildi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 6 operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele doğrultusunda yapılan 4 operasyonda 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 67 elektronik sigara, 9 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 280 puro ele geçirildi.

        Kentte yaşanan 279 asayiş olayından 89'unun faili yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, hakların yakalama kararı bulunan 23 zanlı gözaltına alındı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

