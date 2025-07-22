Bolu'da çocuklar inşa ettikleri havuzda serinledi
Bolu'nun Göynük ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, yaptıkları havuzda serinledi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, yaptıkları havuzda serinledi.
Sıcaklıkların 32 santigrat dereceyi gösterdiği ilçenin Himmetoğlu köyünde bunalan çocuklar, ahşap paletlerden havuz iskeleti kurdu.
Çocuklar, iskeletin üzerine branda sererek oluşturdukları havuzu suyla doldurdu. Suda serinleyen çocuklar, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
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