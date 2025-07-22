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        Bolu'da çocuklar inşa ettikleri havuzda serinledi

        Bolu'nun Göynük ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, yaptıkları havuzda serinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:34
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        Bolu'da çocuklar inşa ettikleri havuzda serinledi
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, yaptıkları havuzda serinledi.

        Sıcaklıkların 32 santigrat dereceyi gösterdiği ilçenin Himmetoğlu köyünde bunalan çocuklar, ahşap paletlerden havuz iskeleti kurdu.

        Çocuklar, iskeletin üzerine branda sererek oluşturdukları havuzu suyla doldurdu. Suda serinleyen çocuklar, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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