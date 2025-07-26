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        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:46
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        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Sazak Şehler köyü yakınlarında anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Öte yandan Mengen, Gerede ve Yeniçağa'nın yüksek kesimlerinde gökyüzü, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle dumanla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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