Göynük'te damperi açık kamyon trafik direğine çarptı
Bolu'nun Göynük ilçesinde damperi açık şekilde ilerleyen kamyon, KGYS kamera direğine çarptı.
Hacı Abdi Mahallesi Entife Caddesi'nde J.K. idaresindeki 06 NAS 59 plakalı kamyonun damperi, sürücünün fark etmemesi üzerine açık kaldı.
Açık damper, cadde üzerindeki trafik kamera direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazada kamyon ve KGYS direğinde hasar oluştu.
