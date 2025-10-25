Habertürk
        Göynük'te damperi açık kamyon trafik direğine çarptı

        Göynük'te damperi açık kamyon trafik direğine çarptı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde damperi açık şekilde ilerleyen kamyon, KGYS kamera direğine çarptı.

        Giriş: 25.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:56
        Hacı Abdi Mahallesi Entife Caddesi'nde J.K. idaresindeki 06 NAS 59 plakalı kamyonun damperi, sürücünün fark etmemesi üzerine açık kaldı.

        Açık damper, cadde üzerindeki trafik kamera direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kazada kamyon ve KGYS direğinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

