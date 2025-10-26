Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanakların ardından derelerin debileri artınca baraja da su akışı başladı.

Gölü besleyen Mudurnu Deresi’nin tamamen kuruması, Abant Deresi’nden ise çok az miktarda su gelmesi, barajdaki doluluk oranını eylül ayı sonunda yüzde 18’e kadar geriletti.

Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, yaz aylarında yağışların azlığı ve sıcak havaların etkisiyle su seviyesi kademeli olarak azaldı.

