        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle azalan su seviyesi, sağanakların ardından artmaya başladı.

        Giriş: 26.10.2025 - 12:46 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:46
        Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı
        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’nde kuraklık nedeniyle azalan su seviyesi, sağanakların ardından artmaya başladı.

        Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, yaz aylarında yağışların azlığı ve sıcak havaların etkisiyle su seviyesi kademeli olarak azaldı.

        Gölü besleyen Mudurnu Deresi’nin tamamen kuruması, Abant Deresi’nden ise çok az miktarda su gelmesi, barajdaki doluluk oranını eylül ayı sonunda yüzde 18’e kadar geriletti.

        Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanakların ardından derelerin debileri artınca baraja da su akışı başladı.

        Göldeki doluluk oranı yüzde 20'lere ulaştı.

