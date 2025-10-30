Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kıbrıscık'ın asırlık "Cin Köprüsü" yeniden hayat bulmayı bekliyor

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bulunan bir asırlık geçmişe sahip Cin Köprüsü zamana direniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:13 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıscık'ın asırlık "Cin Köprüsü" yeniden hayat bulmayı bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bulunan bir asırlık geçmişe sahip Cin Köprüsü zamana direniyor.

        Kıbrıscık Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Eylem Gökmen Yılmaz, AA muhabirine, ilçenin simge yapılarından köprünün yaklaşık 100 yıldır hizmet veren yapının sadece geçiş noktası olmadığını vurguladı.

        "Köprü, aynı zamanda ilçemizin tarihini, kültürünü ve hafızasını taşımaktadır. Yıllarca ninelerimiz, dedelerimiz bu köprüyü kullanmış, hikayelerine konu etmişlerdir." diyen Yılmaz, Cuma Deresi üzerinde ahşap çatma yöntemiyle inşa edilen köprünün 13 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde olduğunu kaydetti.

        Yılmaz, yapının yakın zamana kadar ayakta kaldığını ancak bakım ve onarım yapılmadığı için yıkılma noktasına geldiğine değinerek, köprünün yeniden inşasında beton veya çelik taşıyıcılı pahalı sistemlere gerek olmadığını, Kıbrıscık ormanlarından temin edilecek yerli ahşap malzeme ve usta emeğiyle özgün dokusuna uygun şekilde yeniden yapılabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 3'üncü gün (...
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 3'üncü gün (...
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler açıklama yap...
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler açıklama yap...
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 3'üncü gün (...
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 3'üncü gün (...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması s...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması s...
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 3'üncü gün
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 3'üncü gün
        Bolu'da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Bolu'da zincirleme kaza: 3 yaralı