Bolu'da "6. Ulusal Aşçılık Kampı" düzenlenecek

Bolu'nun Mengen ilçesinde Nisan 2026'da, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla "6. Ulusal Aşçılık Kampı" düzenlenecek.

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (AŞOMDER) Yönetim Kurulu üyeleri, kamp hazırlık programı kapsamında ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Sercan Yıldız, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Kurnaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp, Mengen Aşçılar Turizm ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Belma Çiftçi ile görüşen dernek üyeleri, nisanda yapılması planlanan kamp hakkında bilgi verdi.

AŞOMDER Başkanı Berker Çiftçi ve beraberindekiler, ziyaretlerde, okul-dernek işbirlikleri, öğrenci destek projeleri ve kamp hazırlıkları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Erasmus programı çerçevesinde Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri'ndeki üniversiteler ile Türkiye'deki 80 üniversiteden kampa katılım olacağını belirten Çiftçi, Mengen'in aşçılık kültürü, mesleki eğitim ve genç şeflerin gelişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.