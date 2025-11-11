Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı

Bolu AFAD İl Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin içinde alevli ve sıkışmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, AFAD koordinasyonunda, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yanmalı ve sıkışmalı trafik kazası senaryosu kapsamında tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi.

Paylaşımda, başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça yaşanan afetlere karşı, afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması gereken doğru davranışlar hakkında verilen eğitimlere devam edileceği bildirildi.