        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı

        Bolu AFAD İl Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin içinde alevli ve sıkışmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:56
        Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı
        Bolu AFAD İl Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin içinde alevli ve sıkışmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, AFAD koordinasyonunda, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yanmalı ve sıkışmalı trafik kazası senaryosu kapsamında tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi.

        Paylaşımda, başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça yaşanan afetlere karşı, afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması gereken doğru davranışlar hakkında verilen eğitimlere devam edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

