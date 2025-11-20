Bolu'da "Cezasızlık Algısını Yıkmada Denetimli Serbestliğin Rolü" paneli düzenlendi
Bolu'da "Türk Denetimli Serbestlik Sistemi"nin 20. yılı dolayısıyla "Cezasızlık Algısını Yıkmada Denetimli Serbestliğin Rolü" konulu panel düzenlendi.
Bolu'da "Türk Denetimli Serbestlik Sistemi"nin 20. yılı dolayısıyla "Cezasızlık Algısını Yıkmada Denetimli Serbestliğin Rolü" konulu panel düzenlendi.
Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) işbirliğinde BAİBÜ Hukuk Fakültesinde düzenlenen panelde konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, denetimli rerbestlik sistemi hakkında değerlendirmede bulundu.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Uzmanı Sosyolog Nesrin Doğan Fidan'ın sunumunun ardından Bolu Cumhuriyet Savcısı Ekrem Demirer moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, akademisyenler, avukatlar ve ilgili kurumların temsilcileri alanlarıyla ilgili konuşma yaptı.
Soru cevap bölümünün ardından panele katılanlara plaket verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.