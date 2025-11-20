Bolu'da "Cezasızlık Algısını Yıkmada Denetimli Serbestliğin Rolü" paneli düzenlendi

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Uzmanı Sosyolog Nesrin Doğan Fidan'ın sunumunun ardından Bolu Cumhuriyet Savcısı Ekrem Demirer moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, akademisyenler, avukatlar ve ilgili kurumların temsilcileri alanlarıyla ilgili konuşma yaptı.

