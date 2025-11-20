Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı Bolu'da yapılacak

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı, yarın Bolu'da start alacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:37 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:37
        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı Bolu'da yapılacak
        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı, yarın Bolu'da start alacak.

        Bolu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, TOSFED ve Bolu Off-Road Spor Kulübü tarafından organize edilecek etkinliğin tanıtım toplantısı, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Gatfar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ve yarışta mücadele edecek pilotların katılımıyla yapıldı.

        Programda konuşan Vali Abdulaziz Aydın, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ve Baja Şampiyonası'nın 4. ayağına ismi verilen Burhan Turan'ın, motor sporlarına olan tutkusuyla kendisinden bahsettiren kıymetli bir kişi olduğunu söyledi.

        Bolu'nun doğal güzellikleri, coğrafi çeşitliliği ve güçlü organizasyon kabiliyetiyle bir kez daha önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aydın, "Bu şampiyona ilimizin spor turizmi potansiyelinin, dinamizminin ve misafirperverliğinin bir kez daha görünür olduğu önemli buluşma olacaktır. Bu yılki etaplar, zorlu arazi koşullarıyla sporculara üstün mücadele alanı sunarken ilimizin sahip olduğu doğal dokuyu ve teknik altyapıyı da en iyi şekilde yansıtacaktır." şeklinde konuştu.

        Vali Aydın, Bolu'nun doğası gereği açık hava spor merkezi olduğuna dikkat çekerek, kendilerinin de düzenlenen her organizasyonu bu kimliği daha da güçlendiren adım olarak gördüklerini kaydetti.

        Yarış pilotu Fatih Akbay da Bolu'da güzel bir etapta mücadele edeceklerini dile getirerek, "Tabiatımız güzel olduğu için yarış ortamına çok müsait. Güzergahı henüz biz de bilmiyoruz ama güzel geçecek. Aracımızı da hazırladık, yarışa hazırız." dedi.

        Akbay'ın ekip arkadaşı Halit Çakır ise yarışta iddialı olduklarını vurgulayarak, "Bolu'yu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hem de rahmetli Burhan başkanımızın da adına düzenlenen yarışta onu en iyi şekilde yüceltmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Şampiyonada yarın Paşaköy Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşecek açılış seremonisinin ardından sıralama etabı olan 4,5 kilometrelik "Esas 14 AVM Prolog Etabı" koşulacak.

        Organizasyona katılan 26 araç ve 52 sporcu, şampiyonanın ikinci gününde 22 Kasım Cumartesi günü 67 kilometrelik "Mazharoğlu etabı" ile üçüncü gün olan 23 Kasım Pazar günü 47 kilometrelik "Boloff etabı"nı ikişer kez geçecek.

        Şampiyona, pazar günkü üçüncü etap yarışlarının ardından Bolu Valiliği önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

