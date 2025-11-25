Bolu'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı

Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı avukat Eda Aydemir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Bolu Adliyesi önünde, avukatlarla açıklama yapan Aydemir, 25 Kasım'ın artan şiddetin, görmezden gelinen eşitsizliklerin ve kadınların yaşam haklarına ilişkin pozitif yükümlülüklerin hatırlatıldığı gün olduğunu söyledi.

Aydemir, eşitsizlik ve cezasızlık kültürünün şiddetin büyümesine neden olduğunu savunarak, "Koruma kararları çoğu zaman kağıt üzerinde kalmakta, adalet gecikmekte ya da hiç sağlanamamaktadır. Her kadın cinayeti, devletin yaşam hakkını koruma ve önleme yükümlülüğünü yerine getiremediğinin acı bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Aydemir, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un eksiksiz uygulanmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Şiddetin önlenebilir bir olgu olduğunun altını çizen Aydemir, "Pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi ve kadınların yaşam haklarının mutlak bir değer olarak görülmesi gerekir. Engelli kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm kadınların adalete ve destek mekanizmalarına erişimi güvence altına alınmalıdır." dedi.