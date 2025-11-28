Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Sudanlı akademisyenler Bolu'da "Tohum Ambarı"nı ziyaret etti

        Sudan Vadi Nil Üniversitesinden akademisyenler, Bolu'nun Mengen ilçesinde oluşturulan "Tohum Ambarı"na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:32 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sudanlı akademisyenler Bolu'da "Tohum Ambarı"nı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sudan Vadi Nil Üniversitesinden akademisyenler, Bolu'nun Mengen ilçesinde oluşturulan "Tohum Ambarı"na ziyarette bulundu.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini (BAİBÜ) ziyaret programı kapsamında Türkiye'de bulunan Sudanlı heyet, Tohum Ambarı'nda yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sudan Vadi Nil Üniversitesi Rektörü Prof. Hassan Alhaj Hamd Hassan Ali, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, tarım ve tohum bilimi alanında uzman akademisyenler ile Sudan'da geniş ölçekli tarımsal üretim yapan 2 girişimciden oluşan heyete, Tohum Ambarı'nın kurucusu öğretim görevlisi Berker Çiftçi yapılan çalışmaları anlattı.

        Ziyarette, Anadolu'nun kadim tarım kültürü, yerel tohumların korunması ve Iza buğdayı üzerine yürütülen bilimsel çalışmalar ile Anadolu coğrafyasına ait yerel tohumları koruma yaklaşımı ve yapılan saha çalışmaları incelendi. Ayrıca Iza buğdayı özelinde, buğdayın geçmişi, adaptasyonu, sürdürülebilir tarım açısından önemi ve gastronomik değeri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Heyet, kendi ülkelerinde yürütülen tarımsal üretim modelleri, kurak koşullara dayanıklı çeşitler ve geniş ölçekli pilot uygulamalar hakkında bilgi paylaşarak iki ülke arasında yapılabilecek ortak araştırmalar için irade ortaya koydu.

        Görüşmelerde, tohum bilimi, ıslah çalışmaları, verimlilik artırma stratejileri ve tohum transferi konularında işbirliği imkanları da ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
        Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
        Bolu'nun doğa harikası Gölcük'teki işletmeler 3'üncü kez ihaleye çıkıyor
        Bolu'nun doğa harikası Gölcük'teki işletmeler 3'üncü kez ihaleye çıkıyor
        Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
        Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
        Bolu'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Bolu'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Bolu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'...
        Bolu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'...
        Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar
        Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar