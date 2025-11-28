Bolu'dan kısa kısa

Çaydurt Alıçören köyünde gerçekleşen ve Bolu Müftülüğünün de destek verdiği etkinlikte, 1500 fidan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından toprakla buluştu.

Alınan karar kapsamında minarenin kaldırılmasına karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, caminin geçici olarak ibadete kapatıldığı, minarenin kaldırılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, incelemede, minarenin güneydoğu yönüne doğru meyletmesi ile alt bağlantı noktalarında meydana gelen çatlak ve çürümeler nedeniyle can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

