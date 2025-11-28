Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Hacı Emin Efendi Camisi'nin eğilen minaresinin kaldırılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:57 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:57
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Hacı Emin Efendi Camisi'nin eğilen minaresinin kaldırılmasına karar verildi.

        Gerede Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki 71 yıllık caminin minaresinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bilirkişi heyetince incelendiği belirtildi.

        Açıklamada, incelemede, minarenin güneydoğu yönüne doğru meyletmesi ile alt bağlantı noktalarında meydana gelen çatlak ve çürümeler nedeniyle can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

        Alınan karar kapsamında minarenin kaldırılmasına karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, caminin geçici olarak ibadete kapatıldığı, minarenin kaldırılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacağı kaydedildi.

        - Bolu'da 1500 fidan toprakla buluştu

        Bolu Önder İmam Hatipliler Derneği (BOLİMDER) öncülüğünde Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Çaydurt Alıçören köyünde gerçekleşen ve Bolu Müftülüğünün de destek verdiği etkinlikte, 1500 fidan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından toprakla buluştu.

        Etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, BOLİMDER Başkanı Hüseyin Altundağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

