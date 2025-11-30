Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Cimnastikte "ilki" başaran genç milli sporcu hedef büyüttü

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Tuba Bade Şahin, büyükler kategorisine geçerek katılacağı uluslararası müsabakalarda 2028 Olimpiyat Oyunları için kota kovalayacak.

        Giriş: 30.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:27
        Cimnastikte "ilki" başaran genç milli sporcu hedef büyüttü
        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Tuba Bade Şahin, büyükler kategorisine geçerek katılacağı uluslararası müsabakalarda 2028 Olimpiyat Oyunları için kota kovalayacak.

        Cimnastiğe 4 yaşında başlayan 16 yaşındaki Tuba Bade, kısa sürede gelişim gösterdiği branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde etti.

        Tuba Bade, son olarak İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda, kadınlar bireysel finalinde 53.420 puan, kadınlar senkron finalinde Ada Kanat ile 45.270 puan alarak 2 gümüş madalya kazandı.

        Genç milli sporcu, bu başarısıyla genç kadınlarda dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

        Hedef büyüten Tuba Bade, büyükler kategorisine geçerek katılacağı uluslararası müsabakalarda 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Karaçayır Mahallesi'ndeki Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdürüyor.

        Tuba Bade, hedefine giden yolda antrenör Mehmet Caner Güzeltürk ile günde 4 saat yoğun tempoda çalışıyor.

        Boluspor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Tuba Bade Şahin, AA muhabirine, çok hareketli bir çocuk olduğu için ailesinin kendisini spora yönlendirdiğini söyledi.

        Spora küçük yaşta artistik cimnastikle başladığını belirten Tuba Bade, daha sonra babasının işi dolayısıyla taşındıkları Samsun'da spor hayatını trampolin cimnastikle sürdürdüğünü anlattı.

        Tuba Bade, dünya şampiyonasında elde ettiği başarıya değinerek, "2026 yılında büyükler kategorisine geçiyorum. 2026 yılı nisan ayında yapılacak şampiyonada (Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası) ilk 24 sporcu arasına girmek. Uzun vadeli hedefim, 2028 yılında yapılacak olimpiyat için kota almak ve olimpiyatlara gitmek." diye konuştu.

        - Antrenör Güzeltürk: "İspanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında tarih yazdık"

        Antrenör Mehmet Caner Güzeltürk de İspanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında tarih yazdıklarını kaydetti.

        Organizasyonda güçlerini, emeklerini ve inançlarını gösterdiklerini vurgulayan Güzeltürk, "Bayrağımızı dünyanın en büyük platformlarında dalgalandırmanın gururunu yaşadık." dedi.

        Güzeltürk, yolun burada bitmediğini dile getirerek, "Bu başarı bizim için bir son değil, tam tersine olimpiyat hedefimize giden yolun başlangıcı. Sahada attığımız her adımda, yaptığımız her hareketin sonunda kalbimizde tek bir duygu var; daha iyisini yapmak, daha yükseğe çıkmak ve ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

