Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Kartalkaya'daki otel yangınında yitirdiği kızının ve eşinin yasını tutuyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da geçen yıl yaşanan otel yangınında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, acısını yüreğinde taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'daki otel yangınında yitirdiği kızının ve eşinin yasını tutuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da geçen yıl yaşanan otel yangınında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, acısını yüreğinde taşıyor.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangının üzerinden 1 yıl geçti.

        Yangında eşi ve kızı yaşamını yitiren Doğan, AA muhabirine, yangının ardından geçen bir yılın kendileri için tarif edilemez acılarla dolu olduğunu söyledi.

        Yangından sonra hayatının tamamen değiştiğini belirten Doğan, "21 Ocak'tan sonra çok zor bir yıl geçirdik. Koşturmalarımız oldu, mücadelemiz oldu ama en çok acılarımız oldu. Kartalkaya katliamı aileleri olarak birbirimize dayandık, birbirimize sarıldık, birbirimizden güç aldık. Başka türlü ayakta kalmamız mümkün değildi." dedi.

        - "Mahkeme kararı bize biraz yaşam umudu verdi"

        Doğan, 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararın kendileri için önemli bir eşik olduğunu anlatarak, "Mahkeme kararı bize biraz yaşam umudu verdi, içimize su serpti. Farklı bir karar çıksaydı, birçok insan ya büyük hayal kırıklığı yaşayacak ya da farklı sebeplerle hayata tutunmakta zorlanacaktı. Bu karar, bize yaşam enerjisi olarak döndü. O kararın çıktığı gün 21 Ocak'tan beri ilk defa huzurlu bir uyku uyudum. Eminim ki diğer Kartalkaya aileleri de aynı duyguyu yaşadı. Ne kadar huzurlu bir uyku uyuduk? Bir nebze..." diye konuştu.

        Kararın emsal niteliğinde olduğunu dile getiren Doğan, "Bu karara bizim değil, Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Bu bir yaşam hakkı mücadelesiydi ve siyaset üstüydü. Bu karar bundan sonra birçok davada emsal olacak ve belki de birçok canın kurtulmasına vesile olacak." ifadesini kullandı.

        Doğan, yangının ardından bazı sağlık sorunları yaşadığından bahsederek, "Bu acıyla yaşamak, bu acıyla demeç vermek, bu acıyla dava takip etmek, bu acıyla hayata devam etmek kolay değil. Herkes evine gidip ailesine sarılırken, ben hala boş bir eve gidiyorum, biz hala boş eve gidiyoruz. Bizden hayatın rengi ve tadını aldılar. Benim sadece eşimi ve kızımı almadılar, benim 50 yılımı da çöpe attılar." dedi.

        Yangın gecesi yaşanan ihmallerin kendilerini en çok yaralayan konuların başında geldiğini söyleyen Doğan, otel yöneticilerinin tutumuna da tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı geçişinde kar ve hafif sis etkili oluyor
        Bolu Dağı geçişinde kar ve hafif sis etkili oluyor
        Boluspor - Sarıyer maçının ardından
        Boluspor - Sarıyer maçının ardından
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Sarıyer: 2
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Sarıyer: 2
        Boluspor - SMS Grup Sarıyerspor: 1-2
        Boluspor - SMS Grup Sarıyerspor: 1-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig